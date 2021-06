30 Jahre HORIZONT bedeutet auch jede Menge Inserate, die in unserem Medium geschaltet wurden. Ein Streifzug durch die Auffälligsten.

Natürlich war es wenig überraschend, in HORIZONT-Ausgaben aus ganzen drei Jahrzehnten so einiges an kuriosen Inseraten augraben zu können: von Schafen in Strümpfen über Nasen-Nahaufnahmen hin zu barfüßigen Männern auf Bobby-Cars. Hier eine Auswahl der originellsten und bizarrsten Anzeigen aus 30 Jahren HORIZONT.

30 Jahre HORIZONT: Skurrile Inserate im HORIZONT