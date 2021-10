RTL/Bernd-Michael Maurer

Hinter Social Chain steht der Investor und Ex-Fernsehmanager Georg Kofler.

Das Berliner Online-Handelsunternehmen Social Chain übernimmt den Konsumgüterkonzern DS des Investors Ralf Dümmel, bekannt unter anderem als Juror aus der Fernsehshow 'Höhle der Löwen'.

Hinter Social Chain steht wiederum der Investor, ehemalige PRO 7-Gründer und langjährige Medienmanager Georg Kofler, der ebenfalls als Juror in der Sendung auftritt. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt rund 220 Millionen Euro, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. 120 Millionen Euro davon sollen in Form neu geschaffener Aktien in das Unternehmen eingehen. DS verkauft Aktionsprodukte über stationäre Händler und Diskonter. Social Chain hingegen ist vor allem auf Plattformen in den sozialen Medien unterwegs und vermarktet und verkauft dort unter anderem mit einem Netzwerk aus Influencern Lebensmittel-, Fitness-, oder Beauty-Produkte.