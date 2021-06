140 Bäume: 'Börsianer'-Wald wird gepflanzt

Die Bäume für die Börsianer-Baum-Pflanz-Challenge wurden über die Initiative Primaklima abgewickelt und gepflanzt. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat auf Wunsch eine Urkunde ausgestellt bekommen. Der "Börsianer" veröffentlicht seit 2015 die Nachhaltigkeits-Publikation "Börsianer Grün", diese wird ab 31. Mai 2021 auch in Deutschland und der Schweiz, mit einer Auflage von 22.000 Exemplaren, erscheinen, heißt es in einer Aussendung.

Wir Europäer, als grüne Vorreiter, sollten nicht nur jubeln, sondern nachdenken, denn der Führungsanspruch der USA in der Klimapolitik ist auch als Kampfansage zu verstehen. Es geht neben dem Klimaschutz um Wachstum, Jobs und Zukunftstechnologien. Hier dürfen wir uns in Deutschland, Österreich oder der Schweiz als nachhaltige Pioniere mit großartigen Unternehmen am Weltmarkt nicht die Schneid abkaufen lassen, sondern müssen mutig vorangehen und selbstbewusst kommunizieren. Mit dem 'Börsianer Grün' wollen wir unseren Lesern Orientierung geben, damit der Change gelingt", sagt