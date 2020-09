Sven Pusswald verlässt das Unternehmen und wechselt zu Siemens Mobility nach München, Robert Lechner übernimmt bis auf Weiteres die Leitung der Konzernkommunikation mit 1. Oktober.

Sven Pusswald verlässt zum 30. September die ÖBB, um die Kommunikationsleitung der Siemens Mobility zu übernehmen. Der 38-Jährige Wiener verantwortet seit 2016 die Kommunikationsagenden der Österreichischen Bundesbahnen und hat in den vergangenen Jahren wesentlich zur Markentransformation des Konzerns beigetragen. So wurde der Markenkern der ÖBB neu gedacht und verdichtet. Die Werbelinie "ÖBB. Heute. Für morgen. Für uns." geht auf das Konto des Kommunikations- und Brandteams rund um Pusswald.Für den Ende 2019 lancierten Arbeitgeber-Schwerpunkt in der ÖBB-Kommunikation zeichnet Pusswald ebenfalls verantwortlich. "Jobs mit Sinn" als Kernelement sollen die Bahn dabei unterstützten in den kommenden Jahren über 10.000 neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu begeistern ( HORIZONT berichtete ). Zudem ist es der ÖBB mit authentischen Digitalproduktionen wie den "ÖBB Gleisgeschichten" darüber hinaus gelungen, auf den Social-Media-Kanälen das Unternehmensprofil nachhaltig zu schärfen. Die Arbeit des gesamten ÖBB-Kommunikationsteams wurde mehrfach ausgezeichnet. Darunter mit dem Staatspreis Public Relations in der Kategorie beste Arbeitgeberkommunikation, mit dem Goldenen Delphin bei den Cannes Corporate Media & TV Awards für die ÖBB Gleisgeschichten und dem Employer Branding Award für die beste Arbeitgebermarke."Ich freue mich auf den Sprung nach Deutschland, auf ein internationales Team und ein neues, spannendes Umfeld, das es aktiv zu gestalten gilt", erklärt Sven Pusswald seinen bevorstehenden Wechsel. Siemens Mobility ist führend in der Automatisierung und Digitalisierung der Mobilitätsindustrie und bietet ein globales Arbeitsumfeld, in dem man viel lernen und sehr viel bewegen kann.Die interimistische Nachfolge von Sven Pusswald bei den ÖBB übernimmt mit 1. Oktober sein bisheriger Stellvertreter Robert Lechner, Leiter der Abteilung externe Kommunikation & Media Relations. Lechner ist seit 2018 bei den ÖBB und hat mit seinem Team bereits mehrere Kriseneinsätze erfolgreich bewältigt. Er studierte Handelswissenschaften an der WU Wien und war über zehn Jahre im Wirtschaftsjournalismus als Redakteur, Ressortleiter und Chef vom Dienst tätig, ehe er 2012 Unternehmenssprecher des Öl- und Gasunternehmens OMV wurde.Dort leitete er mehrere Jahre das Public Relations Team, bestehend aus Media Relations und Social Media. Bei den ÖBB übernimmt er nun die interimistische Leitung der Konzernkommunikation und damit die Verantwortung für den gesamten Kommunikations- und Markenauftritt der Österreichischen Bundesbahnen.