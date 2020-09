Ralf B. Six

Der Managing Director von "Trend", "News" und "Autorevue" wird zum Prokuristen in der Top Media GmbH, einer der Leitgesellschaften der VGN Medien Holding, bestellt.

Ralf Six ist seit 2015 für die VGN tätig und hatte schon verschiedene Führungspositionen inne, zunächst als Senior Media Consultant mit Spezialisierung auf zielgruppengenaue "Connected Campaigns" und "Eco-Systeme". Zusätzlich setzte er unter anderem gruppenweit Projekte wie "Cover Ummantelungen" oder das jährliche Sondermagazin "LifeDrive" um. Im Jahr 2017 übernahm er die Leitung von "VGN Cross Brand", die das gesamte Portfolio der VGN vermarktet hat. Aktuell ist er Managing Director von "Trend", "News" und "Autorevue"."Ich bedanke mich recht herzlich für das Vertrauen bei Horst Pirker und freue mich auf neue Aufgaben und Tätigkeiten. Es freut mich zudem außerordentlich, dass wir mit den Magazinen News und trend trotz dem Corona-Krisenjahr 2020 bei den Werbeumsätzen bisher über Vorjahr liegen. Diesen Erfolgsweg möchte ich noch breiter in der Holding voran bringen und auch die Bereiche Eco-Systeme, Touchpoints, Brand Building, Content und vieles mehr weiter optimieren", kommentiert Six.