Chefredakteur Christian Uchann verlässt nach 22 Jahren das Unternehmen und orientiert sich beruflich neu bzw. in Richtung Landesholding Burgenland. Franz Tscheinig, seit 2019 Uchanns Stellvertreter, übernimmt mit April interimistisch die Chefredaktion der RegionalMedien Burgenland. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem starken Redaktionsteam die lokale Berichterstattung auf gewohnt hohem Niveau fortzuführen und dabei den Fokus verstärkt auch auf unsere digitalen Nachrichtenkanäle zu setzen", so Tscheinig über seine neue Aufgabe.

"Franz Tscheinig ist nicht nur erfahrener Lokaljournalist und Burgenland-Kenner, sondern mit knapp zehn Jahren Unternehmenszugehörigkeit auch intern bestens etabliert. Wir freuen uns, dass wir ihn für diese Aufgabe gewinnen konnten", ergänzt Georg Doppelhofer, Vorstand der RegionalMedien Austria. "Den Wunsch von Christian Uchann nach einer beruflichen Veränderung erkennen wir an. Viele Jahre lang hat er die Funktion als Chefredakteur mit viel Engagement, Know-how und Gespür für Lokaljournalismus ausgeführt und sein Wissen in dieser Zeit zudem im Rahmen unserer internen Akademie an unzählige junge Kolleginnen und Kollegen weitergegeben. Wir bedanken uns bei ihm für sein langjähriges Engagement im Unternehmen."Zum Hintergrund: Nach dem Wechsel von Wolfgang Zwander zur SPÖ Niederösterreich wird Christian Uchann neuer Leiter der Abteilung Kommunikation undin der Landesholding Burgenland GmbH. Damit verbunden ist auch die Chefredaktion des landeseigenen Magazins "Mein Burgenland".

Holding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker zeigte sich in der Aussendung erfreut, dass mit Uchann "einer der Top-Journalisten des Landes" gewonnen werden konnte. Die Abteilung Kommunikation undbetreut die Gesellschaften der Landesholding Burgenland und hat die Chefredaktion der Medienwelt "Mein Burgenland" über. Diese besteht aus dem 32-seitigen Magazin, das zehn Mal pro Jahr an alle 150.000 Haushalte verschickt wird, sowie den Online-Aktivitäten.war seit 2000 Chefredakteur der RegionalMedien Burgenland und in dieser Funktion seit 2019 für die Unternehmensgruppe im Presserat aktiv. Seit 2011 war der 62-Jährige zudem Prokurist der Bezirksblätter Burgenland Verlag GmbH. In seiner journalistischen Laufbahn war Uchann zuvor als leitender Redakteur bei täglich Alles und der Ganzen Woche.