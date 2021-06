30-Jähriger übernimmt die Verkaufsleitung in der Landesgesellschaft Wien und Niederösterreich.

'Junger Profi'

Auf einen für die Branche ungewöhnlichen Karriereverlauf kann der neue Weekend-Verkaufsleiter für Wien und Niederösterreich zurückblicken: Zunächst als Lehrling bei Toni Mörwald begonnen, machte Michael Nyman 2012 als Quereinsteiger bei der Wiener Bezirkszeitung seine ersten Schritte in der Medienbranche: Erst Verkaufs- und Teamleiter eines Bezirksteams, dann Key Account Manager und mit 26, ab 2018, schließlich Head of Key Account Management.„Mich hat vor allem der kometenhafte Aufstieg von Weekend Magazin fasziniert, das innerhalb weniger Jahre zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten österreichischen Printprodukte wurde. Das ist für mich die Champions-League”, so Nyman zu seinem Wechel zum Weekend Magazin.„Wir können mit Michael Nyman auf einen jungen Profi zurückgreifen, der sein Geschäft von der Pike auf gelernt hat und uns in Wien und Niederösterreich eine Reihe völlig neuer Potenziale eröffnen wird!“, so Weekend Magazin Wien/NÖ Gesellschafter und Geschäftsführer Richard Mauerlechner.Weekend Verlag Eigentümer Christian Lengauer: „Ein versierter Sales-Spezialist wie Michael Nyman ist nicht nur eine Bereicherung innerhalb unserer Führungsebene, seine Arbeit wird auch die Basis für mehrere Innovationen sein, die wir demnächst umsetzen wollen. “