Die Austria Presse Agentur stärkt ihre Aktivitäten im Bild- und Bewegtbild-Bereich und führt sie unter einem gemeinsamen organisatorischen Dach zusammen. Luzia Strohmayer-Nacif (43), bisher Leiterin der Bildagentur APA-PictureDesk, übernimmt mit 1. Juni die Leitung des APA Visual Desk mit den Abteilungen Bilderdienst, Videodienst und PictureDesk.



Seit 2005 bei der APA

Sie verantwortet damit den Ausbau des Angebots, die Entwicklung neuer visueller Nachrichtenprodukte sowie die technologische Erweiterung von KI-gestützten Bildservices. "Bild- und Video-Journalistinnen und -journalisten sowie am Markt orientierte Produktverantwortliche arbeiten am Visual Desk gemeinsam an der Ausgestaltung unserer Inhalte und schaffen neue visuelle Formate und Produkte fürs Digitale", betont APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger.Strohmayer-Nacif studierte Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Fotografie am Birmingham Institute of Art and Design, war als Fotoredakteurin in Buchverlagen in London und Buenos Aires tätig und schloss ihre medienwissenschaftlichen Studien mit einer Thesis zum Thema "Copyright, copyleft?" ab. Seit 2005 arbeitet sie bei der Bildagentur APA-PictureDesk, zunächst im Content Management und als Sales Executive, seit 2016 als Leiterin der Bildagentur.