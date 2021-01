Posch übernimmt mit Jahresbeginn die Chefredaktion der Online-Plattform rund um Auto und Motorsport.

Der 35-Jährige ist im A&W Verlag seit Anfang des Jahres für die redaktionelle Linie von Motorline.cc verantwortlich. Davor stand für den Perchtoldsdorfer bereits als "Leiter Digital" die strategische Weiterentwicklung aller Web- und App-Produkte des Verlags auf der Agenda. Eine Rolle, die er auch weiter innehält. "2020 hielt für uns alle wahrlich vielfältige Herausforderungen und Veränderungen bereit", rekapituliert Johannes Posch, der nach seiner Zeit bei Alles Auto und darauffolgender kurzer Branchen-Abstinenz Ende 2019 zum A&W Verlag stieß, "doch kaum eine davon begeistert mich so wie meine neue Rolle am redaktionellen Ruder von motorline.cc; einem Magazin, das trotz und wegen seiner langen Geschichte noch so viel Potenzial in sich trägt. Ich freue mich immens darauf – gemeinsam mit dem vielseitigen und erfahrenen Team des A&W Verlags – nun meine Visionen dafür umsetzen zu können."