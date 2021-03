Gremien verlängerten die Funktionsperioden der APA-Geschäftsführung – Clemens Pig wurde bis 2026 und Karin Thiller bis 2024 wiederbestellt.

Die APA-Gremien haben heute, Mittwoch, die Funktionsperioden von Clemens Pig, Vorsitzender der Geschäftsführung und geschäftsführender Vorstand, sowie Karin Thiller, Geschäftsführerin, erneut verlängert. Pig (46) wurde damit bis 2026 und Thiller (60) bis 2024 in der Unternehmensführung der Nachrichtenagentur-Gruppe bestätigt.APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz und Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Wrabetz bezeichnen die Wiederbestellung als folgerichtigen Schritt: „Die APA-Führung hat das Unternehmen bereits in den vergangenen Jahren mit strategischem Weitblick und Innovationskraft konstant durch die bewegten Zeiten des digitalen Wandels geführt. Wir freuen uns, die APA als wichtigen Nachrichten- und Technologieprovider sowie als neutrale Plattform für medienübergreifende Zusammenarbeit weiterhin in den Händen von Clemens Pig und Karin Thiller zu wissen.“ Neben der inhaltlichen und technologischen Nachrichtenaufbringung sei die APA seit Jahren in Medien-Innovationsfeldern wie Automated Content, Datenjournalismus oder Fact Checking führend.Clemens Pig und Karin Thiller zeigten sich erfreut. „Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Die APA hat einen tollen, innovativen Spirit. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem hervorragenden APA-Team die digitale Transformation der Nachrichtenagentur-Gruppe weiterhin voranzutreiben und so die redaktionelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit des Unternehmens auch zukünftig sicher zu stellen“, so Pig und Thiller.