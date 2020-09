Am 9. September wird die Moderatorin erstmals die 'ZIB Flash' und die 'ZIB 18' präsentieren.

Das 'ZIB'-Team von ORF 1 bekommt mit Amira Awad-Grabner eine neue Moderatorin. Am Mittwoch, den 9. September, wird sie die 'ZIB Flash' und die 'ZIB 18' prästentieren. Bislang war Awad seit einem Jahr in der ZIB-Außenpolitik. "Amira Awad-Grabner hat als Nachrichten-Anchor bereits auf sich aufmerksam gemacht und gehört zweifellos zu den interessantesten TV-Journalistinnen des Landes", sagt Chefredakteur Matthias Schrom. "Sie wird den ‚ZIB‘-Talente-Pool in ORF 1 hervorragend ergänzen und bereichern." Awad-Grabner selbst meint: "Nach einem spannenden Jahr in der ‚ZIB‘-Außenpolitik freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe im ORF. Als Nachrichtenmoderatorin war es schon lange mein Traum die ‚ZIB‘ zu moderieren."Schon während ihres Jus-Studiums hat Awad-Grabner erste Erfahrungen im TV gesammelt. Nach Abschluss des Studiums war sie einige Jahre als Juristin tätig. 2007 kehrte sie wieder zurück zum Fernsehen, wo sie als Nachrichtenmoderatorin im Privat-TV arbeitete. Seit 2019 ist sie Teil der „ZIB“-Redaktion.