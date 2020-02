Thier leitete bisher die Inhouse-Agentur bei der Missmedia, Pouyazadeh-Schmidt fungierte zuletzt als "Head of Fashion & Lifestyle" bei ProSiebenSat.1 Puls 4.

Klaudia Thier ist ab sofort für die Entwicklung digitaler Produkte und Lösungen beim Weekend Verlag als "Head of digital solutions" zuständig. Das Erfassen digitaler Trends, die Content–Creation sowie die daraus resultierenden digitalen Konzepte für die Werbekunden des Verlages zählen zu ihrem zukünftigen Aufgabengebiet. Seit 1. Februar ist Shadi Pouyazadeh-Schmidt beim Weekend Verlag als "Head of cooperation" für Fashion, Beauty und Lifestyle sowie für den digitalen Content von "Weekend Style" verantwortlich."Ich sehe die beiden Neuzugänge als Idealbesetzung, wenn es darum geht, die Vernetzung verschiedener Verlagsressourcen im Print- und Onlinebereich zu optimieren. Ein Unterfangen, das wir gezielt vorantreiben werden und das unsere Erfolge in der Zielgruppe der urbanen, lifestyle-orientierten und modeaffinen Leserschaft noch verbreitern soll", kommentiert der geschäftsführende Gesellschafter Christian Lengauer.