O’Rourke wird die Leitung des Consumer-Bereichs von Sky Deutschland übernehmen. Gleichzeitig wird Michael Radelsberger, Vice President Commercial bei Sky Österreich, seine bisherige Rolle ausbauen das österreichische Geschäft lokal unterstützen.

Als Chief Consumer Officer ist Neal O’Rourke ab sofort für die gesamte Consumer-Strategie und deren Umsetzung in der DACH-Region zuständig. Dazu gehören unter anderem Kundenwachstum, Marketing, Produkt- und Preisgestaltung sowie das OTT-Geschäft. Der gebürtige Ire folgt auf Kathryn Imrie, die sich nach 18 Jahren bei Sky entschieden hat, das Unternehmen aus familiären Gründen zu verlassen und nach Großbritannien zurückzukehren.

Gleichzeitig wird, Vice President Commercial bei Sky Österreich, seine bisherige Rolle ausbauen und als stellvertretender Geschäftsführer das österreichische Geschäft lokal unterstützen. Er berichtet weiter an O’Rourke. "Das gesamte Team bei Sky Österreich hat in den letzten Jahren eine sensationelle Arbeit geleistet und ich blicke daher mit großer Zuversicht und viel Vertrauen auf die bevorstehenden Herausforderungen", so Radelsberger.