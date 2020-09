Die ORF-Enterprise-Geschäftsführerin geht mit Jahresende und übernimmt eine Führungsfunktion in einem international agierenden Unternehmen. Ihre Aufgaben werden interimistisch von Oliver Böhm und Heinz Mosser wahrgenommen.

ORF-Enterprise dankt für Zusammenarbeit

Nach 23 Jahren verabschiedet sich Beatrice Cox-Riesenfelder aus dem ORF-Medienkonzern. Als CFO verantwortet sie aktuell noch die Bereiche Finanzen, Content Sales International sowie den ORF-Enterprise-Musikverlag. Nach ihrer zweijährigen Funktion als Secretary General der globalen International Advertising Association (IAA) wurde sie erst kürzlich zum Area Director Europe berufen. In dieser Position wird sie sich weiterhin für europäische Interessen im internationalen Kontext einsetzen.Im Februar 2021 wird Cox-Riesenfelder eine neue Führungsaufgabe bei einem international agierenden Unternehmen übernehmen. Details zu ihren beruflichen Plänen möchte sie im Oktober 2020 bekanntgeben. Innerhalb der ORF-Enterprise werden ihre Aufgaben interimistisch von CEO Oliver Böhm und Prokurist Heinz Mosser wahrgenommen.1997 stieg Cox-Riesenfelder beim ORF mit Verantwortung für die Kreation und Vermarktung von Sponsorings und Product Placements ein, bevor sie im ORF den internationalen Programmein- und -verkauf übernahm. 2010 wurde sie in die Geschäftsführung der ORF-Enterprise bestellt, wo sie die Bereiche Finanzen, internationale Rechteverwertung, Licensing und den ORF-Enterprise Musikverlag sowie dessen Label leitet. Seit 2017 ist sie zudem Co-Geschäftsführerin der ORF Online- und Teletext GmbH. 2018 wurde sie in den Vorstand des Österreichischen Werberats kooptiert."Im Namen des gesamten Teams danke ich Beatrice Cox-Riesenfelder für die herausragende, freundschaftliche und inspirierende Zusammenarbeit. In ihre Zeit als Geschäftsführerin der ORF-Enterprise fallen wichtige Weichenstellungen für die heimische Kommunikations- und Kreativwirtschaft. Ihre internationale Vernetzung, sowohl als Leiterin des internationalen Programmein- und verkaufs als auch in leitenden Positionen der IAA Global und egta, hat sie gewinnbringend für die Werbekunden der ORF-Enterprise aber auch für den gesamten Kommunikationsstandort eingesetzt. Mit der Semifinal-Jurierung der International Emmy Awards hat sie den Produktionsstandort Österreich international sichtbar gemacht. Wir alle wünschen einer wunderbaren Kollegin und passionierten Medienmanagerin das Beste für ihren neuen Job", kommentiert Oliver Böhm, CEO der ORF-Vermarktungstochter."Die letzten zehn Jahre in der Geschäftsführung der ORF-Enterprise waren von Internationalisierung, Digitalisierung und enormen Umbrüchen in der Werbewirtschaft geprägt. Mit einem motivierten, engagierten und sehr professionellen Team haben wir diese Herausforderungen mehr als erfolgreich gemeistert. Ich danke all den Kolleginnen und Kollegen für diese Zeit, die mir große Freude bereitet hat und verlasse ein Unternehmen, das bestens für die Zukunft aufgestellt ist und sich in den letzten Monaten einmal mehr als der verlässliche Partner der werbetreibenden Wirtschaft bewiesen hat", formuliert Cox-Riesenfelder.