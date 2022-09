Um Marco Zaia-Eichberger und Hans-Jörg Steiner weiterhin ans Unternehmen zu binden, hat der Fahrgast-TV-Sender ihnen jetzt die Prokura erteilt.

Marco Zaia-Eichberger, Abteilungsleiter Technik, IT & Projektmanagement, und Hans-Jörg Steiner, Abteilungsleiter Sales, InSight Sales & Marketing, haben gemeinsam insgesamt 31 Jahre ihres Berufslebens bei Infoscreen verbracht. "Wir haben in den nächsten Jahren noch viel vor. Dafür brauchen wir die besten und erfahrensten Köpfe", begründet Infoscreen-Geschäftsführer Sascha Berndl seine Entscheidung, die beiden Führungskräfte noch enger in die Unternehmensführung einzubeziehen.

Marco Zaia-Eichberger ist seit 2000 beim Fahrgast-TV-Sender. Seit 2017 führt der gebürtige Burgenländer die Abteilungen Technik, IT und Projektmanagement mit 20 Mitarbeiter:innen. Zentrale Aufgabe seiner Teams ist es, alle internen und externen IT-Systeme so zu konfigurieren und synchronisieren, dass auf über 3.500 Bildflächen in den öffentlichen Bussen, Straßenbahnen und der U-Bahn in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels und Eisenstadt das Programm von Infoscreen störungsfrei läuft. Mit der Beförderung zum Prokuristen will sich Zaia-Eichberger nunmehr verstärkt in die Strategieentwicklung des Netzausbaus und der Expansion in neue Städte einbringen.