Nicholas Martin/Kleine Zeitung.

Der Head of Styria Marketplaces Michael Berger wird Vorstandsvorsitzender der International Classified Marketplace Association.

Michael Berger übernimmt zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Styria Marketplaces in der Styria Media Group die Funktion des Chairman of the Board der International Classified Marketplace Association (ICMA). Die ICMA hat ihren Sitz in Amsterdam und vertritt als Verband die Interessen von Global Playern der digitalen Kleinanzeigen-Branche.