"Elisabeth Biedermanns Konzept der 'Social Communication' ist ein neuer Ansatz, der sich adäquat in unseren Geschäftswandel fügt", so Benedikt Binder-Krieglstein, CEO von Reed Exhibitions Deutschland und Österreich. Content wird für den Reed-Chef laut eigenen Angaben künftig eine noch tragendere Rolle spielen. "Intern ist sie an der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beteiligt. Es war damit naheliegend, die Leitung der Kommunikation in ihre Hände zu legen", sagt Binder-Krieglstein.

Ich betrachte Kommunikation als ganzheitliches Konzept und habe deswegen schon früh die nötigen technologischen Schritte gesetzt, um eine Art Newsroom bei Reed Exhibitions zu etablieren", erklärt Biedermann. Als Chefredakteurin konnte sie bei Weka Industrie Medien genügend Erfahrungen sammeln, wie man neue Revenue-Streams digital wie analog über Content generiert. Als sie dann im Jänner 2020 zu Reed Exhibitions wechselte, war ihr Ziel klar: "Ich wollte Content erstellen, der auch etwas bewirkt." Zu Biedermanns Führungsteam zählen künftig Jasmin Ladinig , die ihr als neuer Head of Content folgt. Mit Christian Reiß als neuem Head of Corporate Communication und Anja Späker als Head of Media Solutions , gesellen sich auch zwei deutsche Kollegen dazu. Sigrid Kuhn, jetziger Head of Corporate Communication, wird Reed Exhibitions mit Ende Juni verlassen.