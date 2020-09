Um zu verstehen, was derzeit vor sich geht, sollte man sich jeglicher Illusion zu entledigen versuchen, dass das Leben vor der Krise ein wohl definierter Normalzustand war, zu dem wir mit voller Kraft zurückkehren sollten

Dass so hemmungslos mit menschlichen Schwächen Politik gemacht wird, zeigt, dass wir durch eine historische Periode gehen, über die man noch in Jahrzehnten reden wird. Typisches Endzeitverhalten (wild wuchernde Ängste, Untergangspropheten, Verschwörungstheoretiker, Durchdreh-Partys, Hamsterkäufe sogar bei teuren Immobilien und so weiter) ist klar auszumachen.

2020 geht eine Ära zu Ende. Die goldene Zeit eines global herumrasenden Massentourismus, um nur ein Beispiel zu nennen, ist vorüber und wird so schnell nicht wiederkehren – Fluglinien sperren zu, Fliegen wird wieder teurer werden, und in der Folge werden sich Hotels, Bars, Restaurants und der ganze Spaßbetrieb redu