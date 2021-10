Gastkommentar: Medienförderung in Österreich

Hier lohnt auch ein Ländervergleich, was Qualitätskriterien, Höhe und Vorgangsweise bei Medienförderungen betrifft. Ein gutes Beispiel ist Dänemark, von der Größe mit Österreich vergleichbar, wo es im Wesentlichen nach einer großen Novelle 2012 drei Instrumente der Medienförderung gibt: Bei der plattformneutralen Produktionsförderung – also egal, ob Print, digital oder online – sind zahlreiche zusätzliche Qualitätskriterien vorgesehen, wie etwa, dass bei Print- und Onlinemedien mindestens 50 Prozent des Inhalts aus redaktionellen Beiträgen bestehen muss, die zu mindestens einem Drittel aus Eigenproduktion stammen. Und es müssen zumindest drei Redakteur:innen beschäftigt sein, etwas, was wir bei der Digitalisierungstransformation in ähnlicher Weise – Zahl der nach KV beschäftigten Journalist:innen – bereits normiert haben. Zweitens der Innovationsfonds und drittens der „Blätterfonds“ für die Umstellung von analog auf digital von in Dänemark produzierten ideellen Zeitschriften, Magazinen und Vereinszeitungen (also mehr oder weniger die heutige Publizistikförderung).