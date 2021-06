Der Gewürzhersteller aus dem Weinviertel ist seit 140 Jahren am Markt. Mit einer neuen Produktreihe möchte das Unternehmen nicht nur bestehende Kunden abholen, sondern auch eine junge Zielgruppe ansprechen. Apfel Chips, also getrocknete Äpfel, in unterschiedlichen Ausführungen mit Zimt, Vanille, Rosmarin oder Minze, sollen eine natürliche Alternative zu anderen Snacks für zwischendurch darstellen.



Dominik Mattes, Director Marketing & Innovation Kotányi GmbH.

Neuer Kotányi TV-Spot Mehr dazu Out-of-home Warda will Hauswände in "Art-Experiences" verandeln Gestaltungen für 7*Wall und Dutch Wall im Sommer bereits bestätigt. » Eugen Prosquill, Gründer Warda Network GmbH, ab. Wir betreuen oft junge Start Ups und digitale Unternehmen. Dass wir mit Kotányi jetzt einen österreichischen Traditionsbetrieb auf seinem neuen Weg begleiten dürfen, freut uns wahnsinnig", schließt Der erste TV-Spot des Unternehmens seit fast zwei Jahrzehnten will neben der hörbaren Inszenierung des "Crunchs" auch mit 3D-Animationen überzeugen. Das Projekt soll den Startschuss für weitere Kooperationen darstellen: In Zukunft sollen Kotányi-Produkte auch über Plattformen wie TikTok vermarktet werden. " Für unsere Apfel-Chips wollten wir ganz bewusst einmal einen anderen kommunikativen Weg gehen. Mit Eugen Prosquill und Warda Network haben wir dabei einen Partner gefunden, der frische Ideen liefert – diese aber auch sehr kurzfristig umsetzen kann", freut sich Zur Bewerbung der neuen Linie setzt Kotányi auf Warda Network. Gemeinsam mit der Wiener Agentur entstand ein TV-Spot samt Fotoshooting. Hauptrolle der Werbung ist Moderatorin Kati Bellowitsch. In der Kampagne entdeckt sie neben den gesunden Vorteilen der Apfel-Chips, auch das einzigartige Erlebnis beim Knabbern – den "Crunch", heißt es in einer Aussednung. "