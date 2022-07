Nach drei Jahren Entwicklungszeit gibt es die Milka Schokolade mit neuer Rezeptur und Form, begleitet von einer Kampagne für Österreichs 'Grantler:innen'.

Nach drei Jahren Arbeit von mehr als 30 Expert:innen aus Forschung und Entwicklung sowie über 3.000 befragten Konsument:innen präsentiert Mondelēz das Ergebnis: Ein höherer Kakaoanteil soll Milka „noch schokoladiger“ machen und ihr eine intensivere Kakaonote verleihen. Dafür verwende Milka weiterhin nachhaltig angebauten Kakao aus dem Cocoa Life Nachhaltigkeitsprogramm für Schokolade von Mondelēz International, wie man betont; für Konsument:innen sichtbar am Logo, das von nun an auf der Vorderseite der Verpackung abgebildet ist.



Auch habe man die Tafelform optimiert. „Dank abgerundeter Ecken passt sie sich noch besser an den Gaumen an“, heißt es seitens des Konzerns. Mit der Weiterentwicklung stärke Milka den Markenkern und lege einen größeren Fokus auf die eigene Markenidentität: So rückt die Milka Kuh mit dem Relaunch stärker in den Vordergrund. Sie wurde auf einem Eck-Stückchen der neuen Tafelform verewigt – „gleichzeitig eine liebevolle Hommage, denn die lila Kuh wird dieses Jahr 50 Jahre alt“. Darüber hinaus soll ein neues modernes Verpackungsdesign für einen „noch frischeren Markenauftritt und bessere Sichtbarkeit am POS“ sorgen.

Feier mit Kirchgasser, Veith und Gasser

Die Media-Aktivierung umfasst eine Social Media-, Digital- sowie eine nationale Out-of-Home-Kampagne. Letztere beinhaltet u.a. Megaboards an drei stark frequentierten Plätzen in Wien, City Lights in allen neun Landeshauptstädten sowie Digitalscreens unter anderem im Wiener U-Bahn-Netz. Die Aktivierung läuft im Rahmen einer Pre-launch Phase über die Sommermonate. Ein eigens konzipierter TV-Spot begleitet den Relaunch sodann über dreizehn Wochen lang bis ins vierte Quartal. Gleichzeitig sollen PR-Maßnahmen, Sampling-Aktivierungen und E-Commerce Initiativen zusätzliches Interesse erzeugen.In Wien lud Milka zudem vergangene Woche zum Launch Event für Medien und Influencer:innen im Filmquartier – begleitet von Testimonials und Ski- bzw. Snowboard-Stars Michi Kirchgasser, Anna Veith sowie Anna Gasser. Zum Schulstart werden überdies Konsument:innen im Rahmen einer nationalen POS-Kampagne unter dem Motto „Tester gesucht!“ zusätzlich zu Verkostung und Feedback eingeladen.Für die Kreation der Kampagne zeichnet WPP All Stars, vertreten durch Ogilvy Wien und Berlin, verantwortlich. Als Mediaagentur fungiert Wavemaker Österreich , Territory für Social Media und Influencer Relations, D&K übernahm den Lead für die Aktivierung in Österreich, während die Öffentlichkeitsarbeit bei Grayling Austria liegt.