„Erweck‘ dein Projekt“ - unter diesem Motto und mit einem Hahn in Heimwerkermontur als Mastersujet lenkt die Kreativagentur KTHE Aufmerksamkeit auf die "Bauen + Wohnen"-Messe.

Österreichs publikumsstärkste Messe für Bauen, Wohnen und Energiesparen feierte dieses Jahr für drei Tage auch in Wien Premiere, wo sie regelmäßig und zusätzlich zur Messe in Salzburg stattfinden wird. KTHE Das von KTHE erstellte Maßnahmenpaket umfasst OOH, Print, Radio, Social-Media sowie Online. Ab Frühjahr 2023 läuft die Kampagne zum Start der „Bauen + Wohnen“ in Salzburg österreichweit.