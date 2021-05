Das Media- und Creativteam des Havas Village setzt eine Recruiting-Kampagne 'mit Augenzwinkern' für den Nachwuchs als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer um.

Nach einem Pitch wolle die Wiener Agentur Havas Village nach der bestehenden Mediabetreuung nun auch die kreativen Maßstäbe für die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW), in Abstimmung mit dem Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer, setzen.Bevor man erfolgreicher Wirtschaftsprüfer sei, stehe dem Nachwuchs eine lange, aufwendige und schwierige Ausbildung bevor; man müsse fokussiert, ausdauernd, intelligent und hart im Nehmen sein. „Als Absolvent zählt man dafür dann zur Elite in der Wirtschaft – einer Elite, der man als Berufsaspirant natürlich gerne angehören möchte.“Diese Idee der künstlichen Verknappung macht sich die Kampagnenidee des Havas Village zu Nutze: Unter dem Kampagnenclaim „Wer´s bringt, bringt´s weit“ setze man ein Signal für das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers, das diesen Job positiv beleuchtet und mit dem Ehrgeiz der potentiellen Kandidaten spielt – „ein Stimulus, der nachweislich wirkt, weil er eben nach einem Ausschlusskonzept funktioniert“.„Die Konzeptidee geht von einer ‚Nichts für Dich‘-Haltung aus und wirkt somit stark stimulierend. In der Umsetzung zeigt die Kampagne durchaus polarisierende Sprüche, die in Verbindung mit einer dynamischen Typo-Animation starke Wirkung zeigen“, erläutert Michaela Wejrowsky, Managing Director des Havas Village. Die Kampagne ist aktuell bis Ende Juni online, der zweite Flight läuft ab Mitte September 2021.Die Zielgruppe liegt bei Studierenden wirtschaftlicher und juristischer Studiengänge ab dem zweiten Studienabschnitt an der Schwelle zur Spezialisierung. „Die reine Online-Kampagne ist auf die zielgruppenadäquaten Kanäle Facebook, Instagram, LinkedIn und Studo ausgerichtet und soll das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers bzw. der Wirtschaftsprüferin bekannter und attraktiver machen“, führt Nina Blazejovsky, Media Director im Havas Village aus.„Die Recruiting-Kampagne des Havas Village dreht die scheinbaren Downsides der Ausbildung augenzwinkernd genau ins Gegenteil um und macht den Beruf zum Traumberuf innerhalb unserer Branche – dieser clevere Zug dank Verknappungsargument hat uns überzeugt. Dass das Ganze dann auch noch humorvoll passiert, ergibt eine überzeugende Bilanz“, meint Alexandra Nussbaumer, die als Leiterin Marketing & Kommunikation in der Kammer für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auf Kundenseite tätig ist.