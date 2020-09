Media Plattform für Outstream-Werbung geht eine langfristige Bindung als Zulieferer des Sender sein.

Teads, eine globale Media Plattform für Outstream-Werbung und BBC Global News, der kommerziell ausgerichtete internationale Nachrichtenanbieter der BBC haben eine exklusive Partnerschaft angekündigt. Damit soll redaktioneller Content über Rich-Media Display-Advertising effektiver monetarisiert werden. Teads bietet exklusiv In-Artikel Videowerbeformate auf Desktop-, Mobil- und In-App-Plattformen von BBC Global News auf allen Märkten an. Dazu gehören u.a. die USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, der Nahe Osten, sowie in Kürze auch Europa.



468 Millionen Nutzer

Die Partnerschaft baut auf zwei bereits bestehenden Partnerschaften der BBC mit Teads auf. Teads leistet bereits In-Artikel Video Monetisierung auf den Desktop- und mobilen Plattformen von BBC Global News. Die neue, langfristig angelegte, Partnerschaft, versetzt Teads in die Lage, die gesamte Bandbreite von Video- und Display-Formaten einzusetzen, dazu gehören auch die für Performance Advertising optimierten Formate. Die Sales-Teams der BBC können somit die gesamte Teads for Publishers Enterprise Suite einsetzen und Kunden identische Werbeformate bieten. BBC Global News wird die Monetisierung via Teads In-App SDK für iOS und Android auch auf Apps ausweiten."Dieses Jahr entdecken wir alle den wahren Wert von verlässlicher und neutraler Information neu. Mehr Menschen denn je wenden sich an die BBC in aller Welt. Dies ist eine ideale Gelegenheit, um unsere kommerziellen Möglichkeiten dem Niveau unserer Nutzer und unseres Einflusses gleichzuziehen. Der Exklusiv-Vertrag mit Teads ermöglicht es uns, Inventar in allen Formaten und auf allen Plattformen aufzubauen. Damit haben Marken auf globaler Ebene Zugang zum erstklassigen Publikum der BBC", so Errol Baran, SVP Business Development & Innovation BBC Global News.

Laut Global Audience Measure 2020 hat sich die Gesamtreichweite der BBC 2020 um 11 Prozent auf 468 Millionen Nutzer erhöht. Dazu gehören 151 Millionen digitale Nutzer weltweit, die die BBC wöchentlich in aller Welt nutzen, das ist eine Steigerung von 13 Prozent im Jahresvergleich. Weltweit ist die BBC der anerkannteste internationale Nachrichtenanbieter.