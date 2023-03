Die Werbeoffensive appeliert unter anderem, bewusstere sowie nachhaltigere Kaufentscheidungen zu treffen. Plus: Die Top-5 meistgesuchten Marken nach Sparten.

Die begehrtesten Fashion-Marken auf willhaben

Sneaker: Die Top 5-Marken bei Frauen 1. Nike 2. New Balance 3. Converse 4. Adidas 5. On Sneaker: Die Top 5-Marken bei Männern 1. Nike 2. Adidas 3. New Balance 4. Converse 5. Puma Sonnenbrillen: Die Top 5-Marken bei Frauen 1. Ray-Ban 2. Gucci 3. Chanel 4. Prada 5. Dior Sonnenbrillen: Die Top 5-Marken bei Männern 1. Oakley 2. Ray-Ban 3. Cartier 4. Tom Ford 5. Carrera Jacken: Die Top 5-Marken bei Frauen 1. Moncler 2. Wellensteyn 3. Barbour 4. Herno 5. Zara Jacken: Die Top 5-Marken bei Männern 1. Moncler 2. Barbour 3. Wellensteyn 4. Canada Goose 5. Peuterey Kleider: Die Top 10-Marken 1. Zara 2. Kukla 3. Lena Hoschek 4. Desigual 5. Esprit 6. Mango 7. Rinascimento 8. COS 9. Michael Kors 10. Ralph Lauren Handtaschen: Die Top 10-Marken 1. Louis Vuitton 2. Liebeskind 3. Michael Kors 4. Gucci 5. Prada 6. Chanel 7. Furla 8. Guess 9. Coach 10. Coccinelle

In puncto Marken zeige sich, dass die User:innen auf die Qualität der großen Modehäuser vertrauen – aber auch, dass sie für höhere Temperaturen mehr als bereit sind. Und so befand sich das „Sommerkleid“ im Ranking der Stichwortsuchen innerhalb der Kategorie „Kleider“ bereits unter den Top 5. Bis es allerdings wirklich soweit ist, greifen sowohl Frauen, als auch Männer laut der willhaben-Analyse besonders gerne auf „Lederjacken“ und „Trenchcoats“ zurück. Was weibliche und männliche Nutzer:innen laut Erhebung jedoch tendenziell unterscheidet: Während Männer oft eher nach einem dezidierten Produkt suchen, entscheiden sich Frauen häufig dazu, Marken bzw. Namen von Designer:innen in die Stichwortsuche einzugeben.Welche Marken am begehrtesten sind, hat Österreichs größter digitaler Marktplatz anhand seiner Stichwortsuchen im Erhebungszeitraum KW 7 bis KW 10/2023 ermittelt.