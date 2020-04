Für die österreichweite Charity-Kampagne des Pharmaforschungs-Unternehmens Biogen Austria stellen sich Prominente anlässlich des Welt-Multiple-Sklerose-Tags am 30. Mai mit Fotografin Inge Prader in den Dienst der guten Sache.

'Krankheit mit den 1000 Gesichtern'

Selfie-Shooting für 360-Grad-Kampagne

Multiple Sklerose ist die häufigste Erkrankung des zentralen Nervensystems bei jungen Erwachsenen, Betroffene zählen zudem zur gefährdeten Corona-Risikogruppe. Alleine in Österreich sind 12.500 Menschen von der Nervenkrankheit betroffen.Biogen investiert seit über 25 Jahren in die Forschung von neuen Therapieansätzen. Es sei „das Ziel, irgendwann MS heilen zu können“, erklärt Geschäftsführerin Astrid Müller. Aufgrund von Unwissenheit und Nicht-Zuordnung von Symptomen wie Fatigue, Depressionen oder körperlicher Beeinträchtigung gebe es jedoch immer noch Stigmatisierung der Erkrankten.Im Rahmen des „Welt MS-Tag 2020“, der unter dem Motto „Connections“ (Verbindungen) steht, soll Aufmerksamkeit für „die Krankheit mit den 1000 Gesichtern“ geschaffen werden. Dabei sind alle Österreicher eingeladen, bis Ende Mai auf die einfachste und günstigste Art einen Beitrag zu leisten: Ein Foto mit #msday auf Facebook, Instagram oder LinkedIn posten. Biogen Austria wolle dafür fünf Euro für jedes hochgeladene Foto an die österreichische MS-Gesellschaft spenden.Im Zeichen des derzeitigen „Social Distancing“ fand dieses Jahr kein traditionelles Fotoshooting statt. Starfotografin Inge Prader arbeitete stattdessen gemeinsam mit Division4-Geschäftsführer Alexander Zoubek und seinem Team, das die Gesamtverantwortung für diese 360 Grad Kampagne trägt, ein Konzept aus, das mittels Digital, Social Media, Kooperationen, Mailings, Onlinespots & Media Relations unterstützt wird. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens machten nach Praders Anleitungen Selfies, die anschließend in das Konzept der Kampagne eingearbeitet wurden.