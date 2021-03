Wegbegleiter: Neue Werbekampagne von Bipa

Die Kampagne, die ab Ende März im Fernsehen, auf Plakaten und online geschalten wird, soll die vielfältigen und oft sehr unterschiedlichen Lebensmodelle der Kundinnen und Kunden zeigen.

Sowohl die unterschiedlichen Sujets als auch der TV-Spot wollen dabei selbstbewusste und doch nahbare Charaktere in den Mittelpunkt stellen. "Es ist uns wichtig, Bipa als Lebensbegleiter ganz unterschiedlicher Menschen und ihrer Lebensrealitäten zu positionieren und damit Haltung zu beweisen. In der neuen Kampagne beobachten wir Menschen in Situationen, die für uns als Betrachter besonders sind, für die Protagonisten jedoch ganz normal", beschreibt Claudia Baumschlager, Leitung Marketing & Eigenmarken Strategie und Kommunikation, die Idee hinter der Kampagne. "Wir zeigen echte Personen, die stark, authentisch und sympathisch wirken und mit denen sich die Österreicherinnen und Österreicher identifizieren können."



Mit Ausstrahlung des TV-Spots ab 21. März startet die Kampagne österreichweit. Über die folgenden Wochen wird sie zudem sowohl in Print- als auch digitalen Medien ausgespielt. Zusätzlich wird die Bewerbung mit Out-of-Home-Maßnahmen unterstützt. Die Kampagne wurde von Wien Nord Serviceplan mit entwickelt, die Spots von PPM Filmproductions produziert. Julie Brass zeichnet für die Fotos der Plakatkampagne verantwortlich. "Die neue Kampagne zeigt, was möglich ist, wenn Kunde und Agentur ein eingespieltes Team sind und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Claudia Baumschlager und ihr Team haben uns dabei immer wieder ermutigt, neue Wege zu gehen und outside the box zu denken. Mit dem Ergebnis, dass die Kampagne frischer denn je wirkt", so Stefan Kopinits, Creative Director bei Wien Nord Serviceplan.



Neuer Bipa TV-Spot

Die neue Kampagne schließt thematisch an die "40 Jahre Bipa"-Kampagne an, die 2020 zum Jubiläum gelauncht wurde. Im Rahmen der Geburtstagskampagne zeigte sich Bipa als Wegbegleiter der Österreicherinnen und Österreicher – rückblickend auf die letzten 40 Jahre. Die neue Kampagne greift das Thema Wegbegleiter erneut auf, diesmal heruntergebrochen auf einzelne Lebenssituationen mit noch stärkerem Fokus auf die Bipa Zielgruppe.