Verleihung: Staatspreis Werbung 2020 vergeben

Aus 211 Einreichungen wurden am Dienstagabend die Sieger prämiert. "Hofer Song" gewann in der Kategorie Gesamtkampagne.

Am Dienstag wurden die Staatspreise Werbung vergeben. Seit 1972 werden damit hervorragende Werbekampagnen, -filme und dergleichen prämiert. Auch dieses Jahr war der Preis mit 211 Einreichungen wieder hart umkämpft.

Die Preisträger im Überblick:

In der KategoriegewannAgentur: Ogilvy & Mather GmbH, ViennaAuftraggeber: Hofer KGFilmproduktion: Satisfiction Media GmbH / Marx Tonkombinat

Gewinner in der Kategorie Werbefilm wurde "LOTTO Bonus-Ziehung am Freitag, den 13.”

Agentur: Lowe GGK Werbeagentur GmbH

Auftraggeber: Österreichische Lotterien GmbH

Filmproduktion: Filmhaus Wien Universa Filmproduktions GmbH

In der Kategorie Print/Outdoor wurde "Blindenverband – Blinden mit offenen Augen begegnen" ausgezeichnet.

Agentur: Gruppe am Park GmbH

Auftraggeber: Blindenverband Österreich

Die Sonderpreise für regionale und KMU-Kampagnen gingen an:

"Moon"

Agentur: Wuger - Brands in Motion GmbH

Auftraggeber: Allmobil GmbH | Moon

Filmproduktion: Wuger - Brands in Motion GmbH

"Tiroler Sprüche"

Agentur: Tiroler Versicherung V.a.G.

Auftraggeber: Tiroler Versicherung V.a.G.

Filmproduktion: P8 Hofherr

"Vo üs – Aus Vorarlberg. Nicht von irgendwo."

Agentur: zurgams Kommunikationsagentur GmbH

Auftraggeber: VO ÜS Vorarlberger Limo Werk GmbH





Sieger des Publikumpreises Krone und Kurier wurde die "Social-Kampagne 2019 für Debra Austria, Hilfe für die Schmetterlingskinder"

Kreativagentur: GGK MullenLow

Mediaagentur: Mindshare



Den Publikumspreis Puls 4 erhielt "Werbefilm: IH Lüftungstechnik: Ingmar Höppner"

Auftraggeber: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Filmproduktion: selbstgedrehter und selbstgeschnittene Werbefilme/Imagefilme Die Animation des Logos als auch die Sound Effects wurden von Mitarbeitern der Firma gemacht (Ingmar Höppner, Daniel Szwedek)