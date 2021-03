'Du bist, was du liest' soll Leistung von Medienunternehmen verlegerischen Ursprungs in den Vordergrund rücken.

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) setzt die Gattungsmarketing-Kampagne "Du bist, was du liest." fort. Mit der Kampagne soll die Leistung von Medienunternehmen verlegerischen Ursprungs für die Entstehung und Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft in den Vordergrund gerückt und das Vertrauen in deren Medienmarken gestärkt werden. Die Kampagne stellt die redaktionelle Qualität als Anker für Sicherheit und Vertrauen in den Vordergrund.

Entwickelt von Jung von Matt/DONAU