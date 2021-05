Urlaubsruf: Großglockner sprengt Format

Für eine 'unübersehbare' Sonderumsetzung hat sich die Großglockner Hochalpenstraße AG mit Außenwerber Epamedia zusammen getan. Übergroße Steinbock-Hörner, Adler und eine Panoramaansicht der Bergregion sprengen das Plakatformat und sollen zu einem Urlaub einladen.

Die Großglockner Hochalpenstraße führt als pittoreske Panoramastraße mitten ins Herz des Nationalparks Hohe Tauern, dem größten Nationalpark Mitteleuropas. Dieses Naturparadies soll rechtzeitig vor dem Sommer noch stärker in das Bewusstsein der Österreicher gelangen. Dazu haben sich die Großglockner Hochalpenstraße AG und der Nationalpark Hohe Tauern zusammengetan und ein Paket an Werbe- und Marketing-Maßnahmen geschürt.In Wien und Linz sind an Dominanzstandorten etwa Formatsprengungen inszeniert worden. Übergroße Steinbock-Hörner, ein majestätischer Adler oder eine Panoramaansicht der Berggipfel sollen die Highlights aus der Natur zeigen, die Besucher erwarten.„Mit dieser aufmerksamkeitsstarken und kreativen Sonderinszenierung lassen wir die Werbebotschaft unseres Kunden noch mehr ins Auge fallen. Wenn mehrere Plakate nebeneinander gereiht hängen, und das Sujet dazu noch wörtlich das Format sprengt, ist das für Passanten einfach nicht zu übersehen. Unsere hauseigene Creative Unit setzt solche ungewöhnlichen Ideen gerne in Szene“, erläutert Epamedia-CEO Brigitte Ecker.