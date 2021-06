Ab Mitte Juni bietet der DOOH-Anbieter die Möglichkeit, Liveticker als Werbetool zu nutzen.



Die UEFA Euro 2020 markierte den Startschuss für das Format. In Kooperation mit dem Sportportal Laola1 werden während jedem Spiel Echtzeit-Spielstände in das System von Infinity Media eingespeist und auf XXL-Screens in ganz Wien ausgestrahlt.

Infinity Media, das auf digitale Werbung im Großformat spezialisierte Unternehmen, implementiert Live-Daten in Werbesujets. Die UEFA-Fußball-Europameisterschaft wird als Anlass genommen um individuell gebrandete Echtzeit-Spielstände an die Wiener Öffentlichkeit zu bringen. Mittels einer Programmierschnittstelle können so zum Beispiel Spielstände, Quoten oder Wetterdaten im Moment des Geschehens angezeigt werden.Die schnellsten und performantesten Sportdaten stehen bei Laola1 an erster Stelle, deshalb bietet es sich gut an, diese live auf vielfrequentierten Straßen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Es freut uns Teil eines Projekts zu sein, das zeigt was digitale Außenwerbung kann", sagt Thomas Berger, Head of Laola1. Neben der Option Liveticker zu entwerfen, um diese für eigene Kampagnen zu nutzen, können im Zuge der Fußball-EM einzelne Spiele gebucht und mit dem eigenen Markenauftritt versehen werden. "Wir können unseren Kunden so eine völlig neue DOOH Werbe-Experience ermöglichen und die digitalen Potenziale unserer Dienstleistung weiter ausnutzen", schließt Monika Krnic, Sales Managerin bei Infinity Media, ab.