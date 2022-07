bakhtiarzein / adobe.stock.com

Vom War of Talents bis zu Tourismus: HORIZONT beleuchtet monatlich fünf Themen, die aktuell bei Konsument:innen wichtig sind.

1 Mentale Gesundheit in Krisenzeiten



2 Momentane Herausforderungen in der Privatwirtschaft



3 Strategien für den War of Talents



4 Das brauchen junge Unternehmen