Screenshot kaernten.at

Die Kärnten Werbung startet mit Mai eine Kampagne in Österreich. Für Spots im ORF und im Privat-TV, später dann auch Radio, Print und online werden in der ersten Phase zwei Mio. Euro ausgegeben, kündigten Geschäftsführer Christian Kresse und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Mittwoch in einer Video-Pressekonferenz an. Für Tourismuswerbung im Ausland sei es derzeit noch zu früh.