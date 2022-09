Hasselhoff postete den Clip auch auf seinem Instagram-Account, wo es in der Caption heißt: "Dieses Jahr bin ich 70 geworden - das ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Es ist nicht immer leicht, etwas zu verändern, manchmal fällt man hin, aber am Ende ist es nur eine Entscheidung - jeder kann ein #Worldchanger! sein. Mach mit beim Doing Good Club."

Aktuelles Projekt

Das bereits dritte Projekt realisiert die junge Bewegung derzeit gemeinsam mit der Gastronomiekette L’Osteria in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Ziel ist es, rund 20.000 Pizzen an Bedürftige zu spenden und dabei Freude zu schenken.