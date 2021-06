Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs startet anlässlich des gestrigen Internationalen Tags der Menschen mit Sehbehinderung mit einer Plakatkampagne.

Der freundliche Maulwurf August weist in der Kampagne darauf hin, dass blinde Menschen Unterstützung zur Bewältigung des Alltags brauchen und bittet um Spenden für die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs. Im Jahr 2020 habe die Hilfsgemeinschaft für die mehr als 4.600 ordentlichen Mitglieder etwa 10.000 Beratungskontakte im persönlichen Gespräch, per Mail oder Telefon sowie an die 3.000 Hilfsmittelverkäufe abgewickelt.Vorstandsvorsitzender Elmar Fürst: „Die Mitgliedschaft sowie das umfassende Service- und Freizeitangebot ist für Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit kostenlos. Damit wir unser Angebot laufend erweitern und stets für unsere Mitglieder da sein können, brauchen wir Ihre Spende! Bitte unterstützen Sie unsere wertvolle Arbeit!“