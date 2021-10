Swatch: Innovators of Time

Kontaktlos, immer, überall Die neue SwatchPay ist nicht nur eine Uhr, sondern auch Zahlungsmittel am Handgelenk. Das Prinzip ist simpel: Der NFC-Chip, den man von seiner Bankkarte kennt, wurde einfach unter dem Zifferblatt der Uhr verbaut. Zum Bezahlen hält man die Uhr einfach an das Zahlterminal an der Kasse. Das Lesegerät tauscht dann mit dem Chip der Uhr die Zahlungsinformationen aus. Dort, wo man mit seiner Bankkarte, kann man auch mit der SwatchPay zahlen.



Die benötigte Energie dazu liefert das Terminal – die Uhr kann, anders als ein Smartphone, daher auch bei leerer Batterie zum Bezahlen eingesetzt werden. Partner für die Zahlungsabwicklung im Hintergrund sind die Erste Bank und Sparkassen (Visa und Mastercard) sowie ab sofort auch die Debit Mastercard der Volksbank. Kunden anderer Banken steht das kostenlose Zahlungsapp Vimpay zur Verfügung. Die Aktivierung der Uhr kann ganz einfach im Zuge der Online Bestellung oder in den Swatch Stores bzw. im Fachhandel erledigt werden.

Das ist eine Haltung, kein Trend. Wir waren schon immer sehr verantwortungsvoll, aber es ist ein enorm wichtiges Thema, denn immer mehr Kunden wollen wissen, was hinter den Produkten steht. Ganz ehrlich, Uhren werden kaum weggeworfen und selbst ein paar entsorgte Plastikuhren verschmutzen nicht die Meere, aber es zeigt es gut unseren Innovationssinn. Ohne den wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Und es wird noch viel mehr kommen. 1983 haben wir die ersten modischen Plastikuhren auf den Markt gebracht, heute sind wir bei Bioceramic, das ist schon eine erstaunliche Entwicklung.Unser Markenclaim lautet „Time is what you make of it“. Eine Swatch soll ständiger Begleiter sein und kann daher auch besondere Erinnerungen wachrufen. Man sieht auf die Uhr, denkt an ein besonderes Erlebnis, das man mit ihr hatte und sagt sich: „Was hatte ich da für eine großartige Zeit!“ Dazu gehört auch unser Engagement bei Events wie der Beach-Volleyball-EM in Wien, den Olympischen Winterspielen oder der Expo in Dubai. Damit setzen wir ein ganz großes Statement.Ohne Storytelling ist heute kein Marketing möglich, das ist der absolute Keypoint. Hinter all unseren Uhren steckt eine Geschichte, daher sind unsere Kollektionen und Drops von Sport, Kunst, Musik und vielem mehr inspiriert. Wir wollen die Dinge feiern, die relevant sind. Eine tolle Geschichte, die ich kürzlich gehört habe: Ein Mann hat als Jugendlicher seine Swatch an einem Badesee verloren. 16 Jahre später war er wieder an dem See und findet durch einen unglaublichen Zufall seine alte Uhr. Die Batterie hat natürlich nicht mehr funktioniert, aber plötzlich war dieser wunderbare Sommer wieder da. Wir kreieren ein Narrativ, die Zeit ist aber der gemeinsame Nenner, denn: It’s more than telling the time, Swatch tells a story!