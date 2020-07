Um der werbetreibenden Wirtschaft neue Impulse zu verleihen, bietet der Außenwerbe-Profi für die Monate Juli und August ein Summer Special an. Bei der Buchung von Megaboards und -fassaden kommt es zu einer Verdopplung der Laufzeit.

Mit der aktuellen Kampagne setzt die Stadt Melk nach der Krise ganz bewusst auf Außenwerbung, denn seit den schrittweisen Lockerungen zieht es die Menschen wieder zurück ins Freie und in den öffentlichen Raum. Gleichzeitig wird der motorisierte Individualverkehr, das eigene Auto oder auch Carsharing-Angebote, wieder vermehrt genutzt, da er das Gefühl von Sicherheit stärker bedient als andere Verkehrsmittel. Die Stadt Melk setzt im Zuge ihrer Kampagne auf einen breit gestreuten Mediamix bestehend aus Online, TV sowie Print und bucht als Kampagnenhighlight zwei Megaboards an exponierten und reichweitenstarken Standorten entlang der Autobahn."Corona hat gerade im Tourismus vieles verändert. Nach Melk kommen in einem 'normalen' Jahr fast 600.000 Touristen aus aller Welt", berichtet Patrick Strobl, Bürgermeister von Melk. Strobl weiter: "Ein Großteil der Touristen fällt heuer weg, weshalb wir mit Hilfe der Kampagne 'Wir sind so frei! Visit Melk' auch den Gästen aus Österreich zeigen wollen, dass unsere schöne Stadt und die Region, in die wir eingebettet sind, auf jeden Fall einen Besuch wert sind. Melk ist ja nicht nur als kultureller Hotspot und für Radtourismus bekannt, mit dem Stand Up Paddle-Sujet zeigen wir, dass die Region noch viel mehr zu bieten hat.""Die Zahlen sprechen für sich – zwischen zwei und mehr als drei Millionen Kontaktchancen im Zeitraum von 14 Tagen pro Megaboard-Standort sind wirklich vielversprechend. Für die Stadt ist diese Form der Außenwerbung neu. Mit Megaboard haben wir dafür nun einen schlagkräftigen Partner gefunden", erklärt Sabine Mlcoch, Pressesprecherin der Stadt Melk.