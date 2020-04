Der TrendReport 2020 soll CEOs, Marketing- und Brand-Managern sozio-kulturelles Verständnis für Bedürfnisse sowie Motive der verschiedenen Konsumenten-Generationen liefern.

Die Managementberatung BrandTrust beteiligt sich an dem niederländischen Beratungsunternehmen TrendsActive. Gemeinsam wurde nun der TrendReport 2020 mit dem Titel "Search for meaning – how brands can contribute" vorgestellt. Das Ziel hierbei ist die Entstehung und Weiterentwicklung von Produkten oder Dienstleistungen mit echter Relevanz für bestehende und zukünftige Kunden. "Das Wissen von TrendsActive über die sozio-kulturellen Einflussfaktoren auf Menschen – von Gen Z bis zu Millennials und Boomern – sowie auf Unternehmen bildet ein wertvolles und zugleich inspirierendes Fundament für die Markenführung", begründet BrandTrust-Gründer Klaus-Dieter Koch die Beteiligung an TrendsActive.



Bereits vor Corona wurden die Arbeiten für den "Search for Meaning"-TrendReport begonnen. "Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt wissen, dass die Erkenntnisse durch die Krise noch um ein Vielfaches verstärkt werden", heißt es in einer Aussendung. Denn die aktuelle Situation macht Menschen sensibler für die Haltung und für das Verhalten von Marken. Und damit rückt auch die Frage nach dem "Warum" stärker in den Fokus und mündet im Kernthema der Studie: Was ist für Menschen wirklich wichtig. Die Suche nach dem Glück wird abgelöst von der Suche nach Bedeutung, so die zentrale Erkenntnis nach der Auswertung und Analyse globaler Untersuchungen von renommierten Soziologen, Anthropologen und Psychologen.Drei Themenbereiche wurden für die TrendsActive-Studie exemplarisch ausgewählt, um anhand dieser aufzuzeigen, wie Marken Teil des sinnstiftenden, sinnvollen ("meaningful") Lebens werden können. Analysiert wurden die Bereiche mentale Gesundheit, soziale Bindungen und Transzendenz, also der Wunsch "Höherem" anzugehören. Zu jedem Thema werden strategische Ableitungen und Beispiele aus der ganzen Welt geliefert. Die Studie ist gegen eine Schutzgebühr über BrandTrust erhältlich.