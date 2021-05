DoubleVerify (DV), eine international agierende Mess- und Analyseplattform für digitales Marketing, hat einen Report veröffentlicht, der den Zustand der Medienqualität in der Reise- und Hotelbranche beleuchtet und Maßnahmen aufzeigt, die Werbetreibende ergreifen können, um ihre digitalen Investitionen zu maximieren.

Mit der Wiederaufnahme von Urlaubs- und Freizeitaktivitäten beginnt die Reise- und Hotelbranche, ihre Werbeausgaben zu erhöhen. Um Unternehmen aus dieser Industrie dabei zu unterstützen, die Effektivität ihrer digitalen Werbekampagnen zu steigern, hat DV branchenspezifische Trends in den Bereichen Fraud, Viewability sowie Brand Safety und Brand Suitability veröffentlicht.



Fraud ist weiterhin ein Problem für digitale Werbetreibende - und die Reise- und Hotelbranche ist massiv davon betroffen. DV fand eine 20 % höhere Post-Bid-Betrugsrate für Werbetreibende im Reise- und Gastgewerbe im Vergleich zu anderen Branchen.

Werbetreibende aus dem Reise- und Gastgewerbe fassen die Bereiche Brand Safety und Brand Suitability sehr eng - insbesondere, wenn sie ein jüngeres Publikum und Familien ansprechen. Verglichen mit der durchschnittlichen Rate in anderen Industrien verzeichneten Werbetreibende in der Reisebranche 82 % häufiger Brand Suitability-Verstöße.

Während die Viewability-Raten insgesamt leicht ansteigen, bleiben die Raten für Reiseanzeigen hinter denen anderer Branchen zurück. Die Viewability-Raten für Display-Anzeigen waren bei Reiseunternehmen im Vergleich zu anderen Branchen um 6 % niedriger und die Viewability-Raten für Video-Anzeigen waren im Durchschnitt 7 % niedriger.

"Während wir in eine bessere Zukunft blicken, in der Reisen und Hotelaufenthalte wieder alltäglich sein werden, ist es wichtig, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Medienqualität zu maximieren", meint Julie Eddleman, EVP und Chief Commercial Officer bei DoubleVerify. "Die Festlegung einer klaren, gut überlegten Strategie, die Themen wie Fraud, Viewability, Brand Safety und Brand Suitability sowie den Datenschutz der Verbraucher adressiert, wird dazu beitragen, dass Werbetreibende - und ihre Kunden - eine reibungslose Reise vor sich haben."Laut Studie ist Video ein besonders wichtiges Medium für Werbetreibende in der Reise- und Hotelleriebranche. Demnach vertrauen 65 % der Verbraucher bei der Buchung einer Reise auf Videos. Um die Performance zu verbessern, müssen Werbetreibende in dieser Branche sicher sein, dass sie qualitativ hochwertiges Inventar ansteuern, das für die Marke geeignet ist (Brand Suitability), eine gute Viewability-Rate hat und frei von Betrug ist (Fraud), rät Eddleman.Die wichtigsten Erkenntnissen der Studie (Erhebungszeitraum Januar 2020 bis Januar 2021):