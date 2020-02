Für zwei Wochen hängt auf einer Fläche von 343 Quadratmeter ein extra gefertigter Riesen-Basketballkorb in rund 20 Metern Höhe. Der Standort bei der Votivkirche wurde von Megaboard zur Verfügung gestellt.

Die Aktion soll Menschen dazu animieren, für sozial und körperlich benachteiligte Kinder zu spenden, um scheinbar unerreichbare Ziele über die Kraft des Sports erreichbar werden zu lassen. Toni Förtsch, Manager Partnerships & Communication, Laureus Sport for Good Foundation: "Wir sind -stoff- und Megaboard für diese einzigartige Möglichkeit wahnsinnig dankbar. Diese beeindruckende Installation ist ein absoluter Blickfang in einer der exponiertesten Lagen in Wien und richtet so die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Anliegen der Stiftung. So viel Engagement für den guten Zweck ist wahrlich nicht selbstverständlich."

Prominente Verstärkung erhielt der Spendenaufruf am vergangenen Freitag durch den ehemaligen Profiboxer und Laureus Sport for Good Botschafter Axel Schulz, der aus Berlin anreiste und per Kran in Wurfposition gebracht wurde. Ein Video der Aktion wird im Zuge der heutigen Preisverleihung des 20. Laureus World Sports Awards in Berlin gezeigt. "Schön, wenn für die gute Sache ein gutes Team zusammenspielt und man für dieses wichtige Anliegen mit Kreativität punkten kann. #sportunitesus wird so richtig gelebt und trägt hoffentlich zu zahlreichen Spenden bei", fasst -stoff- CEO & Creative Director Bernd Wilfinger zusammen.

Die Votivkirche ist neben dem Stephansdom und Wiener Rathaus aktuell Teil des Megaboard-Portfolios. "Wir freuen uns, dass sich Laureus Sport for Good für solch ein wichtiges Statement für Wien und einen unserer Standorte entschieden hat", ergänzt Megaboard-Geschäftsführer Michael Januskovecz.