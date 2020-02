Bereits vor über 90 Jahren definierte Gründer Andreas Stihl den Grundsatz "Die Arbeit in der Natur zu vereinfachen". Darauf basierend präsentierte der Motorsägen- und Motorgerätehersteller den neu entwickelten Claim "Stihl. Funktioniert einfach".

In neuen Sujets soll die einfache Handhabung und Verlässlichkeit von Stihl-Produkten aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt werden. Um den Claim mit Emotionen zu untermauern, setzt Stihl auf Bilder, die keine typischen Anwendungen der Geräte zeigen (siehe Foto). "Unsere Protagonisten verwenden ganz intuitiv Stihl-Geräte in allen Lebenslagen. In der kreativen Umsetzung sind diese natürlich überspitzt und nicht real dargestellt. Genau diese artfremden Einsatzgebiete zeigen wir humorvoll überhöht in großen Bildern", erklärt Melanie Wallner, die seit vergangenen Sommer die Marketingabteilung und Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens leitet (HORIZONT berichtete).

Die neue Kreativlinie wurde von der Cayenne Marketingagentur umgesetzt und wird sowohl online als auch gezielt im stationären Handel eingesetzt.