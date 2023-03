Ab heute, 27. März, bis 21. April 2023 kann für ORF-Top Spot, ORF-Werbehahn und ORF-Award bei der ORF-Enterprise eingereicht werden.

Als einziger Award in der Kommunikationsbranche zeichnen die von der ORF-Enterprise verliehenen Awards die exzellente Zusammenarbeit von Auftraggebern, Media- und Kreativagenturen sowie Produktionsfirmen aus, die im Umfeld der ORF-Medienmarken Werbeerfolge erzielen. Ab 27. März 2023 kann unter dem Motto „Sternstunden des Erfolgs“ auf enterprise.ORF.at wieder eingereicht werden. Die Bearbeitungsgebühr pro eingereichter Arbeit beträgt 120 Euro (exkl. USt). Die Preise werden im September 2023 im Rahmen der ORF-Programmpräsentation verliehen werden.

„Die ORF-Medienmarken werden laut Integral-Studie von 95 Prozent der in Österreich lebenden Menschen genutzt und sind das relevante Umfeld, um Werbedruck zu erzeugen, der Konsum und Absatz quer durch alle Branchen fördert. Fantastische Werbeerfolge brauchen fantastische Teams. Die bitten wir bei ORF-Awards erneut auf die Bühne“, so, CEO der ORF-Enterprise.

Letztes Jahr holte sichmit Heimat Berlin, Media Plus und Tony Petersen Film den ORF-Top Spot in Gold für „Es scheint unmöglich. Bis Du es machst.“ Der goldene ORF-Werbehahn ging an das, Jung von Matt Donau und Soundfeiler für „Wie wirst Du Dich fühlen?“. Als Sieger des ORF-Onward gingen, Heimat Berlin, Mediaplus und Artworx für „Erleben Sie Hornbach“ hervor.