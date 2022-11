Stadt Linz: 'L_NZ' positioniert sich neu

Die Stadt Linz hat ihr Erscheinungsbild einem Relaunch unterzogen – um mehr 'Fans' vor Ort, aus der Ferne und aus der Wirtschaft zu generieren.

So wurde die Markenarchitektur überarbeitet, um die Stadt Linz „als starke Dachmarke“ zu konzipieren. Umgesetzt wurde der Neuauftritt von der digitalen Kreativagentur Gruppe am Park. Als Basis galt die Stadtmarken-Positionierung "Future City of Respect": Linz als eine lebendige, naturnahe, innovative und auf ein zufriedenes Miteinander fokussierte Stadt zu präsentieren. Die Linzer Agentur entwickelte ein dynamisches Corporate Design, das spielerisch auf sämtliche Anwendungsbereiche adaptierbar sein soll. „Hier ergibt sich ein Plus an Markenwirkung. Mit unserem neuen CD haben wir in Sachen Entwicklung, Konzept, Anwendung und Wirkung definitiv eine Benchmark im Branding von Städten gesetzt. Nicht nur in Österreich“, meint Jürgen Tröbinger, Kommunikationsdirektor der Stadt Linz.

Kein fixer Claim

'L_NZ': Relaunch der Stadt Linz

Der dynamische Ansatz finde sich auch auf der inhaltlichen Ebene wieder: Kein fixer Claim, kein klassischer Slogan, sondern mehrere Keywords, die den Anspruch und die Positionierung der Stadt zum Ausdruck bringen.Kern des Konzeptes ist das Thema „Space“: Die visuelle Übersetzung für Linz biete Raum für Vielfalt, Dynamik, Innovationen, Kultur, Ideen und für alles andere, das Platz brauchen darf. Der „Space“ ist dabei zentrales Gestaltungselement des neuen Logos und taucht als visueller Anker – wie ein roter Faden – überall in der Stadt wieder auf. Er zeigt sich dabei pur oder mit unterschiedlichen Darstellungen, „die den digitalen Anspruch der Region zelebrieren“.