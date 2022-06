ZTE HLA

Vertragsunterzeichnung zwischen Christian Woschitz, ZTE President of CEE, und HLA Präsident Boris Nemsic

Seit 2009 ist der chinesische Telekommunikations- und Netzwerkausrüster ZTE mit einem eigenen Standort in Österreich vertreten. Nun fungiert ZTE ab dem 1. Juli 2022 als Technologie-Partner und neuer Namensgeber der HLA. Die beiden höchsten Spielklassen im Männer-Handball werden ab der Saison 2022/2023 als ZTE HLA Meisterliga und ZTE HLA Challenge geführt.

Ein Jahr waren die Handball Ligen Austria ohne Naming Right Partner unterwegs, jetzt konnten die ZTE als Namensgeber sowie Technologie-Partner und Sponsor für sich gewinnen. Die beiden höchsten Spielligen der Männer werden ab dem 1. Juli als ZTE HLA Meisterliga und ZTE HLA Challenge bezeichnet. Als Technologie-Partner soll der Telekommunikations- und Netzwerkausrüster aus China, der seit 2009 einen Standort in Österreich hält, die HLA in Digitalisierungsagenden unterstützen. Ziel der „Digitalen Handball-Arena“ soll es sein, allen Zuschauer:innen das gesamte Spektrum der ZTE Handball Ligen Austria in den Hallen selbst, aber auch von Zuhause aus greifbar und spürbar zu machen. Die Nutzer:innen der „Digitalen Handball-Arena“ sollen dabei, ganz nach dem Motto „mobile first“, sämtliche Informationen aus einer Hand bekommen. Außerdem erhält der neue Namensgeber auch weitere Vermarktungs- und Kommunikationsflächen in den Hallen, beispielsweise Bodenkleber und LED-Bande sowie im Online-Bereich.