Im Juli und August präsentiert ServusTV die schönsten Regionen Österreichs und fährt dafür eine neue Kampagne.

Die Reihe "Heimatleuchten" soll ab Freitag, dem 8. Juli, bis Ende August Inspirationen für den Urlaub in Österreich bieten. Direkt im Anschluss folgt jeweils ab 21:10 Uhr eine weitere Heimat-Doku zum Beispiel aus der Reihe "Bei mir daheim" oder "Ostrowski macht Urlaub".Flankiert wird die Sommer-Programmierung von einer neuen, österreichweiten Heimatleuchten-Kampagne, die unter dem Claim "Den Sommer entdecken" bis zum 26. August läuft. Die Kreation stammt von der Kastner Frankfurt GmbH. Die Kampagne schließt Out of Home, Online, Print, sowie Influencer- und eigene ServusTV- und Partner-Kanäle mit ein.