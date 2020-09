SodaStream-Kampagne: 'Echt ärgerlich!!!!'

SodaStream: Die kleine Naia und ihr werblicher Einsatz für den Umweltschutz sorgen für viel Aufregung und Unmut im Postfach der HORIZONT-Redaktion.

„Es ist erschreckend, wie dieser Fratz mit Ihren Eltern spricht!!!!!“ User-Kommentar

"Bei diesem Werbespot geht mir jedesmal (sic!) die Hutschnur hoch.“ „Wir haben schon genug von diesen besserwisserischen Zombies und diese Werbung unterstützt eine erzieherische Richtung die äußerst bedenklich ist.“ „Dann braucht man sich nicht wundern wenn die Kinder frech und kein benehmen (sic!) haben, wenn das in der Werbung kommt und einige Male hinter einander. Echt ärgerlich!!!“ So liest sich eine Auswahl der zahlreichen Lesermails zur aktuellen SodaStream-Kampagne „Naia“, die die HORIZONT-Redaktion erreicht haben – die bisher letzte fünf Wochen nach der ersten Berichterstattung.Der große Aufreger war durchwegs der Ton, in dem die kleine Naia ihren Vater, der aus einer Einwegflasche trinkt, maß