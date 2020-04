Abgesehen von der Corona-Krise drohen durch Frost, Trockenheit und Ausbleiben von Erntehelfern empfindliche Ernteausfälle. Dennoch möchte sich der österreichische Traditionsbetrieb Staud's nicht unterkriegen lassen.

"Mach das Beste draus!": Social-Media-Kampagne für Staud's

Staud's 1/5 Teilen Staud's 2/5 Teilen Staud's 3/5 Teilen Staud's 4/5 Teilen Staud's 5/5 Teilen

Die Agenturen Studio Steinwender und Graller Krcho arbeiten in enger Kooperation an der Kreation für den Wiener Delikatessen-Hersteller. Obwohl die aktuelle Lage den Betrieb vor große Herausforderungen stellt, sehen sich die beiden Geschäftsführer Stefan Schauer und Jürgen Hagenauer in der Pflicht, die Versorgung sicherzustellen, wie sie im CASH-Interview vor wenigen Wochen erklärten.Diesen Spirit wollten die Agenturen in einer Social-Media Kampagne-eingefangen und nach außen tragen. Unter dem Motto "Mach das Beste draus! Mit Staud's." lieferte die Kampagne auf Instagram und Facebook Tipps gegen den Lagerkoller in den eigenen vier Wänden. Die Protagonisten der Kampagne sind Staud's Produkte sowie der Musikkaberretist Thomas M. Strobl.