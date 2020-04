Aeneas Media

Werbung über das X1 Mall-Network im Wiener Donau Zentrum.

Nachdem am 2. Mai Teile des Handels wieder seine Pforten öffnen, hat Aeneas Media, das digitale Out of Home-Werbeunternehmen, für seine Kunden in Shopping Malls ein Durch- und Neustarter-Paket geschnürt.