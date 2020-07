Panierte Zeitungen, ein kontroversieller TV-Spot sowie Online- und Social-Media-Aktionen der Agentur Lumsden & Friends sollen auf die zeitnahe Nutzung des Gastro-Gutscheins der Stadt Wien Lust machen.

Stadt Wien

Auch Zeitungen wurden paniert.

Die Gastro-Gutscheine wurden an 900.000 Haushalte in Wien verschickt. Die Wiener sollen darüber nicht nur informiert, sondern auch motiviert werden, sie so bald wie möglich einzulösen. „In diesen herausfordernden Zeiten ist das ein unglaublich tolles, positives Signal. Diesen Spirit haben wir auch in der Kampagne weitergetragen“, ist sich Marco Lumsden, Geschäftsführer von Lumsden & Friends, sicher.Agentur-Partner Richard Weiretmayr meint dazu: „Gute Werbung muss in erster Linie auffallen. Darüber hinaus macht die Kampagne Lust auf die Wiener Gastronomie.“ Creative Director Alex Aichner sieht indes vor allem den TV-Spot als Highlight der Kampagne: Dieser würde die trockene Info „sehr saftig“ rüberbringen.