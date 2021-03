Die Screens der Roadside-Channels werden in neue, mit Marktforschungsdaten hinterlegte Subchannels segmentiert, darunter 'Roadside Shopping' und 'Roadside Urban'.

Goldbach

Goldbach baut sein Digital-out-of-Home-Netzwerk aus und bündelt Roadside-Screens in neue Subchannel beziehungsweise Themennetzwerke. Neue Subchannel sind aktuell "Roadside Shopping" mit 44 Standorten in Österreich, "Roadside Urban" mit 46 Standorten und "Roadside Big Screen" mit 40 Standorten. Die einzelnen Subchannel sind mit Marktforschungsdaten unterlegt. „Warum gerade Roadside? Und warum jetzt? Gerade in Corona-Zeiten wird bunte, lebendige Werbung auf hochwertigen Screens noch freudiger und bewusster angenommen, zaubert Farbe in den grauen Alltag und weckt nicht zuletzt die Freude auf ein Shopping-Erlebnis. Aus unseren Gesprächen mit der Automobilbranche lernen wir außerdem, dass hier signifikante Zuwächse verzeichnet werden, da die Menschen aktuell wieder selbstständiger und autonomer mobil sein wollen, ohne auf vielbesuchte Öffis und stickige U-Bahnen angewiesen zu sein. Diese zwei Faktoren spielen unserem Fokus auf den Roadside Channel zu, der durch Screenvielfalt, Urbanität, Zentrumsnähe und natürlich hoher Reichweite punktet“, erklärt Goldbach-Sales-Director Ralf Schalkhammer.